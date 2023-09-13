الزمالك يكشف سبب غياب زيزو عن بعثة تنزانيا

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي، وعضوية أيمن شعراوي، مدير النشاط الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن، المدير المالي، على صرف مستحقات أحمد سيد" زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم وأن اللاعب حصل على المبلغ المخصص له بعد التنسيق مع إدارة الكرة وعبدالواحد السيد، مدير الكرة.

وفي نفس الوقت أوضح عبدالواحد السيد، مدير الكرة، أن سبب غياب "زيزو" عن بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا يرجع إلى إصابته بكدمة في أنكل القدم تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الودية أمس أمام منتخب تونس.

وشدد مدير الكرة على أن " زيزو" خضع لكشف مبدئي بمعرفة الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، الذي فضل إراحة اللاعب وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي بالقاهرة لتفادي تفاقم إصابته.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي نجحت في توفير مستحقات اللاعبين وصرفها لجميع لاعبي الفريق قبل السفر إلى تنزانيا لتحفيز اللاعبين من أجل الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي بالكونفدرالية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أعلن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم استعدادًا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبدالرحمن نفاد - معاذ علاء

الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبدالشافي - حاتم سكر.

الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد عبدالرحيم " إيشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.