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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة مُجددًا وسقوط وفيات ومُصابين

اشتباكات مخيم عين
اشتباكات مخيم عين الحلوة

 عادت الاشتباكات العنيفة إلى مخيم عين الحلوة جنوبي "لبنان"، وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء حول سقوط 6 وفيات و20 جريحًا إصابة أحدهم خطرة. 

 وطال الرصاص الطائش جراء اشتباكات مخيم عين الحلوة الأحياء السكنية القريبة بمدينة صيدا.

 الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية:

 وتدور اشتباكات عنيفة حاليًا في المخيم، وتستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

 وذكر موقع "النشرة" أن الفرق الطبية والجمعيات الأهلية وجهت نداءات للمدنيين دعت فيها إلى عدم التنقل في شوارع المدينة والتزام المنازل خشية من الرصاص الطائش.

 وأشار إلى ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات إلى 6، وقد نقلوا إلى مستشفى الهمشري في صيدا، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 20 جريحًا إصابة أحدهم خطرة".

 وصرح رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن ما يجري في مخيم عين الحلوة الآن هو تدمير للمخيم تحت عنوان محاربة الإرهاب، ولكن من دون نتائج حقيقية تُذكر، وحاولنا جاهدين مساعدة من هو في مأزق ولكن التعهدات التي قُطعت لنا بلا معنى.

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