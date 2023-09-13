زوج ندى الكامل يكشف مفاجأة: بحبها من 10 سنين وطلبتها للزواج بعد طلاقها بعام

كشف الفنان الشاب أحمد خالد، تفاصيل قصة الحب التي جمعته بندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي، قائلًا: «كنا جيران وبحبها من 10 سنين».

وعلق أحمد خالد على الانتقادات التي يتعرض لها هو وندى الكامل بعد زواجهما، في مداخلة تلفزيونية له مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، على قناة صدى البلد 2، موضحًا أنه يتجاهل التعليقات السلبية ولا يهتم بها.

وأشار إلى أن قصة حبهما بدأت منذ فترة، موضحًا أنها جميلة ومتميزة في كل شئ، تعلم مقدار حبه لها.

وأوضح أيضًا أنه عرض عليها الزواج عقب طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي بحوالي عام، ووافقت على زواجهما، مشيرًا إلى أنهما سيحتفلا بالزفاف خلال الأيام القليلة المقبلة في حفل عائلي بسيط.

وفيما يخص أعماله الفنية، أوضح أنه شارك في بطولة فيلم مستر إكس ومسلسل الونش.

وعن بدايته الفنية، قال الفنان الشاب أحمد خالد، إنه بدأ في الحصول على كورسات وورش تمثيل، بعد عودته من سويسرا إلى مصر، ليستطيع تحدث اللغة العربية بطلاقة.

وأشار إلى أنه أثناء حصوله على أكثر من ورشة تمثيل، تعرف على المخرج إسماعيل فاروق، قبل انطلاق تصوير مسلسل الونش بعام، ثم رشحه المخرج للمشاركة في العمل، واختتم بأن مثله الأعلى في التمثيل هو الفنان محمد رمضان.