ندى الكامل طليقة الفيشاوي تفجر مفاجآت عن زيجتها الجديدة|فارق السن بينهما (تفاصيل)

كشفت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي مفاجآت غير متوقعة حول حياتها الشخصية بعدما أعلنت منذ أيام ارتباطها برجل من خارج الوسط الفني يُدعى أحمد السردي، وذلك من خلال ردها على أسئلة متابعيها عبر خاية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ندى الكامل تفجر مفاجأة بعد أسبوع من إعلان ارتباطها: متجوزين من شهر

أعلنت ندى الكامل أنها قد تزوجت منذ شهر، وليست مجرد خطوبة فقط كما توقع البعض بعد إعلان ارتباطها، وجاء ذلك خلال ردها على رسائل المتابعين والتي تضمنت: "هتتجوزوا امتى؟"، "مبروك على الخطوبة"، لترد قائلة: "متجوزين من شهر .. دي مش خطوبة ده جواز الله يبارك فيك".

ندى الكامل وزوجها

ندى الكامل عبر انستجرام

ندى الكامل عبر انستجرام

ندى الكامل عبر انستجرام

ندى الكامل تصدم متابعيها بفارق السن بينها وبين زوجها

وفي سياق متصل، فاجأت ندى الكامل متابعيها أن زوجها يصغرها سنًا، على الرغم من قرارها بأنها لن تتزوج برجل يصغرها في السن مطلقًا، وجا ذلك خلال ردها على سؤال أحد المتابعين: "مش قلتي مش ممكن تحبي حد أصغر منك مع إن اللي حبتيه ده اصغر منك بـ 10 سنين .. ايه اللي حببك فيه وبدأتوا كلام مع بعض ازاي احكي التفاصيل".

ندى الكامل وزوجها

خرجت ندى الكامل عن صمتها وردت قائلة: "ربنا لما بيبعت النصيب والستر والجواز والحب مبنقولش قولنا ومقولناش .. نصيبي وأحلى نصيب وهو مش أصغر مني ب 10 سنين والفرق بينا سنتين".

ندى الكامل عبر انستجرام

ندى الكامل تتغزل في زوجها: كل حاجة فيه جميلة وبيضحكني ودمه خفيف

وحرصت طليقة الفيشاوي على إبراز مميزات زوجها الجدي، خلال ردها على سؤال متابع قال: "مبروك يا نادية خطيبك شكله ابن ناس ومحترم"، لتجيب قائلة: "الله يبارك فيك .. والله كل حاجة فيه جميلة وحنيته واحترامه لنفسه وحبه لعيلته وليا مخليني هادية ومرتاحة ومتطمنة"، كما أضافت ردًا على سؤال متابع آخر: "بيضحكني ودمه خفيف وبرج الحمل زيي مولودين في نفس اليوم ونفس الشهر 2 ابريل"، مشيرة إلى أن جنسيته مزيجًا بين مصري وسوري، بينما والده من محافظة دمياط.

ندى الكامل وزوجها أحمد السردي

ندى الكامل عبر انستجرام

ندى الكامل عبر انستجرام

ندى الكامل عبر انستجرام

ندى الكامل عبر انستجرام

ندى الكامل عبر انستجرام

وكانت ندى الكامل قد أعلنت ارتباطها منذ أسبوع، حيث قامت بنشر مجموعة صور رومانسية تجمعها بشخص يُدعى أحمد وهي تقبله وتحضتنه، وأرفقتها بتعليق: "اخترت أن أكون سعيدة"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".