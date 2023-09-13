الأربعاء 13/سبتمبر/2023 - 09:04 م 9/13/2023 9:04:01 PM

يوماً بعد يوم تتزايد رقعة التنمية وتنطلق معها منظومة التدريب، حتي أعلنت وزارة العمل أنها أصبحت جاهزة الآن لإطلاق 10 وحدات تدريب مهني متنقلة، على 6 مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، لتنضم إلى 27 وحدة تدريبية منتشرة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلي أنها تقوم بالتدريب الآن على 3 مهن لتستهدف الوحدات الجديدة، تدريب شباب جدد من الجنسين وبالمجان، وتجهيزهم لسوق العمل، وتقدم لهم حوافز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.. ولتعمل جنبا إلى جنب مع وحدات ومراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة أيضا، المتواجدة في جميع المحافظات، وتقوم بدورها في تخريج دفعات من الخريجين الجدد، ولتنفذ أهداف مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي أطلقتها الوزارة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل، كما يواصل وزير العمل حسن شحاتة زياراته لهذه الوحدات، واللقاء مع الخريجين منها، وتوجيه المديريات بتكثيف الدورات التدريبية، وتخصيص جزء منها لتدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

-تعد وحدات التدريب المتنقلة، أحد أهم مشاريع التشغيل التى تبنتها وزارة العمل، وأطلقتها فى شهر أكتوبر عام 2019، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».

-الوحدة التدريبية المتنقلة عبارة عن ورشة تدريبية على إحدى المهن الحرفية ملحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر، ومجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات، تجوب قرى ونجوع المحافظات بفرق عمل متخصصة.

-تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدى عمال الوزارة فى الورش الخاصة والتابعة لها، بأدواتهم ومعداتهم، وتحت إشراف مهندسي الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

-تقدم وحدات التدريب المهنى، فرصا تدريبية بنظام الساعات على المهن التى يحتاجها الشباب من الجنسين، ويتطلبها سوق العمل، كالتفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات، وغيرها.

-تستهدف وحدات التدريب المتنقلة، تدريب الشباب فى المناطق النائية داخل قرى ومحافظات الجمهورية والبعيدة عن مراكز التدريب المهنى الثابتة.

-تقوم بتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم وتؤهلهم لإيجاد فرصة عمل توفر لهم حياة كريمة.

-تستهدف وحدات التدريب المتنقلة، دعم الشباب وتمكين السيدات لإقامة مشروع خاص بهن يدر لهن دخلا ثابتا.

-إتاحة فرص عمل للشباب ليكونوا حرفيين فى مجالات تحتاجها مجتمعاتهم المحلية.

-تأهيل الشباب على إدارة المشروعات الحرفية ودعمهم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

-وقد وصل عددها 27 وحدة تدريب متنقلة للتدريب على تلك المهن الثلاث، بينما تستعد الوزارة لإطلاق 10 وحدات جديدة تستهدف التدريب على 6 مهن جديدة، كما أطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية عربة تدريب تعمل الآن في تدريب البدويات في منطقة سانت كاترين، وعربة مماثلة في «حي الأسمرات»..

-تغطى الوحدات المتوفرة 23 محافظة، بمعدل وحدة فى كل محافظة، منها 3 محافظات تضم أكثر من وحدة تدريبية متنقلة.

أما عن القرى والمراكز التى تستهدفها وحدات التدريب المتنقلة فهي تستهدف الوحدات التدريبية المتنقلة جميع القرى والمراكز المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وحول عناصر الابتكار والتميز بمشروع وحدات التدريب المتنقلة فهي إتاحة خدمة التدريب للشباب حتى مكان سكنه.

-تصميم الوحدة المتنقلة للتدريب على ثلاث مهن فى نفس الوحدة المتنقلة.

وخدمة أكبر عدد من الشباب عن طريق انتقال الوحدات المتنقلة من قرية إلى أخرى.

وتنفيذ أعمال تطوير الوحدات عن طريق الفنيين بالورشة الفنية بالوزارة وتحت اشراف مهندسين مختصين.

وعدد ساعات دورة التفصيل والخياطة 150 ساعة تدريبية (شهريًا) وعدد ساعات مهنة كهرباء التوصيلات 60 ساعة تدريبية (أسبوعان) وعدد ساعات مهنة السباكة الصحية 60 ساعة تدريبية (أسبوعان).

ونجحت وحدات التدريب المتنقلة، منذ انطلاقها فى عام 2019 وحتى شهر أكتوبر 2022، فى تنفيذ 500 دورة تدريبية على ثلاث مهن، وهى التفصيل والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، وتخريج 5000 شاب فى 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وفي خطة 2022-2023 نجحت في تخريج 1980 خريجا، بينما تستهدف في الخطة الجديدة 2023-2024، تخريج 2440 شابا وفتاة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التركيز على المهن المستقبلية.