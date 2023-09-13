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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

400 أجنبي من بين ضحايا فيضانات درنة

ضحايا فيضانات درنة
ضحايا فيضانات درنة

أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن 400 أجنبي أغلبهم سودانيين ومصريين من بين ضحايا فيضانات درنة .

كان توفيق الشكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، قال إن ليبيا شهدت كارثة وفرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة دانيال.

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كاتب: مصر تحركت بسرعة وبمسؤولية لمساندة ليبيا والمغرب

جاري البحث عن مفقودين

وقال توفيق الشكري في تصريحات له، إن  أكثر من 10 آلاف مفقود جار البحث عنهم تحت الأنقاض وفي مياه البحر".

وأضاف توفيق الشكري:" هناك مدن وقرى منكوبة بالكمال والحياة متوقفة فيها ".

وتابع توفيق الشكري:" وصلت فرق إنقاذ من مصر وغيرها من الدول للمساعدة في عمليات الإنقاذ لكن المصاب جلل ولابد من تكاتف الجهود لإتمام عملية إنقاذ المفقودين".

واكمل توفيق الشكري:" هناك مفقودين في البحر وهناك جثث خرجت في مناطق متفرقة على طول الساحل الليبي"، مضيفا:" هناك انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق".

ووجه توفيق الشكري الشكر والتقدير إلى مصر على دعمها لـ ليبيا والمساهمة في مواجهة آثار العاصفة.

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