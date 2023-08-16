عاجل.. ظهور سمكة قرش بأحد شواطئ دهب

تداول رواد مواقع التواصل صورًا لظهور سمكة قرش بأحد شواطئ دهب مما أدى لإغلاق بعض الشواطئ ومنع السنوركل وبعض الأنشطة البحرية.

وبطبيعة الحال تم تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لظهور قرش يبدو في منطقة المسربة واللايت هوس.

وأعلن الدكتور محمد سالم، رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أنه تم رصد أنواع القروش بالقرب من شاطئ دهب السياحي، وتحديدًا في منطقة الممشى السياحي، مشيرًا إلى أنه تقرر غلق المنطقة من كافة الأنشطة سواء سباحة أو غوص أو صيد بأي شكل من الأشكال كإجراء احترازي لمنع حدوث أي احتكاك أو ضرر على شاكلة ما حدث في الغردقة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح عمرو أبو جريشة من قدامي الغطاسين بمدينة دهب أن البحار لا تخلو من القروش مشيرًا إلي أن القرش الذي ظهر من نوع "جرين لايف شارك" لا يأكل الأسماك وغير مفترس وهو يظهر في الأعماق أكثر ونادرًا عندما يخرج قريبًا من الشواطئ وانتقد أبو جريشة إجراءات غلق الشواطئ ومنع السنوركل.

ويرى مراقبون إنه لا تخلو البحار من أسماك القرش ولكن النوع الذي ظهر من نوع "جرين ريف شارك" وهو غير مفترس، ولكن لا يأمن سلوكه وإجراء بروتوكول في دول العالم عند ظهور أسماك قرش تعليق الأنشطة البحرية طالما اقترب القرش لابد أن تغلق الشواطئ والأنشطة.