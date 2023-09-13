نقيب الفلاحين: يكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر الأصفر

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام أن أسعار الجزر الأصفر ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا هذه الأيام حتى وصل سعر الكيلو الواحد في بعض الأماكن إلى 30 جنيهًا.



لافتًا إلى أن أسعار الجزر سوف تبدأ في التراجع في آخر شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر المقبل مع بداية طرح بشاير العروة الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها في شهري ديسمبر ويناير ذروة إنتاج الجزر ويحتاج الجزر حتى ينضج في الغالب لنحو 120 يومًا.



وأضاف عبدالرحمن أن محصول الجزر يزرع في مصر في ثلاث عروات تبدأ العروة الأولى في شهري يونيه ويوليو ويظهر إنتاجها في سبتمبر وأكتوبر وتزرع فيها الأصناف مبكرة النضج كالصنف الياباني وهذه العروة تأثرت بالعوامل المناخية السلبية مما ساهم في قلة إنتاجها، أما العروة الثانية فتزرع في شهري سبتمبر وأكتوبر وتعطي إنتاجها في شهري ديسمبر ويناير ويزرع فيها الصنف شنتناي والصنف البلدي أما العروة الثالثة والأخيرة فتزرع في شهري ديسمبر ويناير لتحصد في شهري أبريل ومايو.



وأشار عبدالرحمن إلى أن فدان الجزر ينتج من 18 إلى 20 طنًا حسب الصنف ووقت الزراعة وطبيعة الأرض ومدى خدمة المزارع.

ويدخل الجزر في صناعة المخللات والمربى ويأكل طازج ويطبخ ويستخدم أحيانًا في صناعة الحلويات.

وله فوائد غذائية وصحية عديدة فالجزر يقوي النظر ويقي من أمراض القلب ويقوي المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويساعد في خفض الضغط ويسهم في تقليل نسبة الإصابة بالسكر ويحسن من صحة الجلد والأظافر لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة.



وأكد عبدالرحمن أن انخفاض أسعار الجزر الأعوام الماضية جعل الفلاحين يعرفون عن زراعته نسبيًا ويتجهون لزراعة محاصيل أكثر ربحية بالإضافة إلى العوامل المناخية التي أدت لقلة الإنتاج وتأخر النضج في بعض الأحيان مع زيادة الطلب على الجزر في الفترة الأخيرة واستخدامه بكثرة في المخللات وتصدير كميات كبيرة من الجزر للخارج حيث صدرنا خلال العام الحالي بما يعادل 4.66 مليون دولار جزر فقط

طبقًا لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.