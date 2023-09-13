أسعار الذهب العالمي ينخفض مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأميركي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء13 سبتمبر، لكنها تماسكت فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغته في الجلسة الماضية مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية والتي قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

أسعار الذهب

وبحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 1910.87 دولار للأونصة، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس عند 1906.50 دولار للأونصة أمس الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب لللعقود الأميركية الآجلة للذهب بما يصل نسبته نحو 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 1993.30 دولار للأونصة.

ومن المنتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ومع ارتفاع أسعار الطاقة فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيكون أعلى.

وعلى الرغم من التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يومي 19 و20 سبتمبر ، فإن البنك المركزي سينتظر على الأرجح حتى الفترة بين أبريل ويونيو 2024 أو بعد ذلك قبل خفض الفائدة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت آراءهم.

والذهب شديد الحساسية لرفع الفائدة، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.92 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.5% إلى 905.49 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1230.44 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2200 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2514 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2304 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1886 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1467 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1257 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 943 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17600 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1920 دولارًا للأوقية.