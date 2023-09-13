أسعار الذهب تعاود قفزاتها بـ منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار المشغولات الذهبية.. عاودت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية وأسواق الصاغة ارتفاعاتها من جديد، وزاد سعر جرام الذهب 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية.

كان سعر جرام الذهب انخفض 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات معوضًا خسارته الصباحية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في محال الصاغة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيهًا للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2514 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1911 دولارًا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بانخفاض 2.29 دولار بنسبة 0.12% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.