شهدت الساعات القليلة الماضية اعتزال صاحب أطول مسيرة دولية في الملاعب تاريخيًا، وهو اللاعب إيلديفونس ليما نجم منتخب أندورا وانتر كلوب من أندورا، أكبر لاعب مُعمِر في ملاعب كرة القدم على الإطلاق.

اعتزال إيلديفونس ليما نجم منتخب أندورا

وانتهت رحلة إيلديفونس ليما نجم منتخب أندورا بإعلانه الاعتزال وتعليق حذائه، والذي شارك مع منتخب بلاده في 4 عقود مختلفة حيث كان ممثل الوطن طوال 26 عام تمكن خلالها من لعب 137 مباراة.

كانت آخر مباريات إيلديفونس ليما مع منتخب اندورا مساء أمس الثلاثاء أمام نظيره المنتخب السويسري والتي انتهت بخسارة رفاق إيلديفونس بثلاثية نظيفه، وخرج ليما في الدقيقة 23 من الشوط الأول ونزل بدلًا منه ريكاردو فرنانديز في تصفيات بطولة أوروبا 2024.

أثناء خروج إيلديفونس ليما شهد الملعب تصفيق حار من المشجعين في ملعب توربيون في سويسرا، للنجم التاريخي لمنتخب أندورا.

وبمشاركته أمام سويسرا، أصبح ليما أيضا أكبر لاعب كرة قدم سنا يشارك في مباراة بتصفيات بطولة أوروبا عن عمر 43 عاما.

ونشر الاتحاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تهانينا للاعب أندورا إيلديفونس ليما على رحلته المذهلة.. أطول مسيرة مع منتخب وطني على الإطلاق".