زلزال عنيف يضرب ساحل تشيلي بقوة 6,1 درجة

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر غربي ساحل "تشيلي"، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 11:49 اليوم الأربعاء بالتوقيت العالمي المتفق عليه.

وأضاف أن مركز الزلزال كان يقع على بعد 1477 كيلومترا شمال غربي ميدنة أنغا روا التشيلية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات جراء الزلزال.

الانقلاب العسكري

من ناحية أخرى، انتحر جنرال متقاعد بتشيلي الثلاثاء قبل تنفيذ حكم بسجنه بعد إدانته بجريمة قتل المغني الشعبي فيكتور خارا عام 1973، إثر الانقلاب العسكري الذي أوصل الدكتاتور أوغستو بينوشيه إلى الحكم.

وكان الجنرال إيرنان تشاكون البالغ 85 عاما من بين سبعة عسكريين سابقين ثبتت أحكام بسجنهم الاثنين بعد الاستئناف.

وقال المدعي العام كلاوديو سواسو للصحافيين إنه عندما ذهبت الشرطة إلى منزله لإحضاره إلى السجن "استل سلاحا ناريا وأطلق رصاصة تسببت في وفاته".

وكان فيكتور خارا عضوا في الحزب الشيوعي التشيلي ومن أنصار الرئيس السابق سلفادور أليندي الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات العام 1970 وأطيح في انقلاب عسكري بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في 11 سبتمبر 1973.

وقُتل خارا بـ44 رصاصة وعثر على جثته بعد أيام قليلة من الانقلاب، وكان عمره آنذاك 40 عاما.

وكان المغني والكاتب وعازف الغيتار اعتقل مع نحو 5000 سجين سياسي آخر في ملعب سانتياغو حيث استجوب وتعرض للتعذيب والقتل. ويحمل الملعب اسمه الآن.