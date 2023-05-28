زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب تشيلي

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر منطقة آيسن فى تشيلى، حسب ما ذكر المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل.

وأكد المركز الأورومتوسطى أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا تحت سطح الأرض، مبينًا أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

نشاط زلزالي كثيف:

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، أمس الجمعة، أن زلزال بقوة 6.2 درجات وقع قبالة سواحل طوكيو، مستبعدة خطر حدوث تسونامي.

وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومترًا، في الساعة 19:03 بالتوقيت المحلي (10:03 ت غ) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية، فهز بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة، كما لم تصدر أى تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

غالبًا ما تشهد اليابان زلازل، إذ تقع على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ، الذي يسجل فيه نشاطًا زلزاليًا كثيفًا، يمتد عبر جنوب شرق آسيا، وصولًا إلى حوض المحيط الهادئ.

وفي 11 مارس 2011، تعرض الساحل الشمالي الشرقي لزلزال بلغت قوته 9 درجات، وكان أقوى زلزال في اليابان على الإطلاق، وتسونامي هائل، وتسببت تلك الأحداث في حدوث أسوأ أزمة نووية في العالم منذ كارثة تشيرنوبيل قبل ربع قرن.

واليابان واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطًا زلزاليًا، وتمثل اليابان حوالي خمس الزلازل في العالم بقوة 6 درجات أو أكثر.

وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدًا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعدادًا لزلزال كبير.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في البيان الصادر عنها، أن زلزالًا قويًا وقع في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل هاتاي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيانها، إن الزلزال وقع على عمق 23.81 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ويأتي ذلك بعدما ضرب زلزال شدته 6,6 درجات على مقياس ريختر الخميس منطقة نائية على الحدود بين كولومبيا وبنما، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن بعد الزلزال الذي يعد من أقوى الهزات المسجلة في المنطقة في السنوات الأخيرة.

ووقع الزلزال عند الساعة 23,05 (04,05 ت غ الخميس) على عمق 10 كيلومترات في البحر الكاريبي وعلى بعد 40 كيلومترًا عن مدينة بويرتو أوبالديا البنمية، ولم يتم إطلاق إنذار بحدوث تسونامي.

وفي بنما، شعر السكان بالزلزال في منطقة غابات داريان على الحدود الكولومبية على ساحل البحر الكاريبي وحتى العاصمة بنما، حسب الدفاع المدني الذي قال إنه لم يتلق أي بلاغ عن أضرار.

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