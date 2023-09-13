الركراكي: نجحنا في رسم البسمات البسيطة على الوجوه المغربية

عبر وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي عن سعادته البسيطه بسبب نجاحي في ادخال البسمة على الشعب المغربي ولو بنسبه ليست عاليه على حتى وصفه عقب الانتصار الذي حققه منتخب المغرب على نظيرها بوركينا فاسو بهدف من دون رد وديا خلال اللقاء الذي اقيم في مدينه لانس الفرنسيه.

وقال الركراكي خلال تصريحات اعلامية له عقب اللقاء الفوز على بوركينا فاسو هام من الناحيه الفنيه لكننا في الوقت ذاته نعاني نفسيا بشكل كبير من تداعيات الحادث الاليم الذي شاهدته دوله المغرب نجحنا ولو بشكل بسيط في غسل احزان الشعب المغربي واعاده البسمه له من جديد ولو بنسبه طفيفة.

وواصل قائلا اخبرت لاعبي المغرب بضرورة الانتصار في هذا اللقاء في محاولة منا لتجاوز الشعب المغربي محنة الكارثة الطبيعية التي ضربت البلاد.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم دولة المغرب ليل الجمعة الماضي وشمل عدة أقاليم إلى 2862 متوفى، و2562 جريحًا، وقد كشفت وزارة الداخلية المغربية أن جهود فرق الإنقاذ متواصلة من خلال عمليات البحث عن الضحايا تحت الأنقاض في المناطق المتضررة.

تلقي إعانات..

وتلقت دوله المغرب عدة اعانات من دول أوروبية وافريقية للمساعدة وتقديم العون المالي والمعنوي بالاضافه الى تعاون مؤسسات رياضيه كبرى على راسهم ريال مدريد الاسباني رفقه برشلونة.

كما اعلن كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي تحويل القصر الشخصي المملوك له بدوله المغرب الى ملجأ لاستقبال الضحايا وتأهيلهم مجددا بعد كارثه الزلزال.