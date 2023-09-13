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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

النزول بدرجات القبول بالثانوي العام ل220 درجة بالبحيرة

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

 للمرة الثانية على التوالى، قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى 2023 /2024 م للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بعد أن كان 225 درجة، وذلك فى بعض المدارس التى بها أماكن شاغرة فى بعض إلادارات التعليمية على مستوى المحافظة لإستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي وإستكمال الأعداد المطلوبة وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور واستكمال كثافة الفصول من اعداد الطلاب 

كما تم الموافقة على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على حد أدنى 165 درجة وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وبما لايخالف القرار

وأكد يوسف الديب  وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

الجريدة الورقية