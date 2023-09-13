عاجل
رئيس الوفد يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا السيسي يتابع خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مفاجأة.. موديست فضل الأهلي على نادي أوروبي

أنتوني موديست
أنتوني موديست

نجح الأهلي في التعاقد بشكل رسمي على مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان تعاقد موديست مع بوروسيا دورتموند قد انتهى في يونيو الماضي، لينجح الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.

وكشفت صحيفة "BULINEWS" الألمانية، أن أنتوني موديست فضل الانتقال للأهلي المصري على عرض إينتراخت فرانكفورت.

وأشارت إلى أن اللاعب كانت لديه رغبة قوية في خوض تجربة قوية للانتقال للدوري المصري، على الرغم من المستوى الأدنى بعدما لعب لكولن وبوروسيا خلال مسيرته الكروية.

في سياق متصل، لم يتأكد بعد مشاركة موديست مع المارد الأحمر في نهائي كأس السوبر المصري أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره اتحاد العاصمة في التاسعة من مساء الجمعة المقبلة، في المباراة التي يشهدها ملعب فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

مواد متعلقة

منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة السادسة

الجريدة الورقية