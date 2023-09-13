مفاجأة.. موديست فضل الأهلي على نادي أوروبي

نجح الأهلي في التعاقد بشكل رسمي على مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان تعاقد موديست مع بوروسيا دورتموند قد انتهى في يونيو الماضي، لينجح الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.

وكشفت صحيفة "BULINEWS" الألمانية، أن أنتوني موديست فضل الانتقال للأهلي المصري على عرض إينتراخت فرانكفورت.

وأشارت إلى أن اللاعب كانت لديه رغبة قوية في خوض تجربة قوية للانتقال للدوري المصري، على الرغم من المستوى الأدنى بعدما لعب لكولن وبوروسيا خلال مسيرته الكروية.

في سياق متصل، لم يتأكد بعد مشاركة موديست مع المارد الأحمر في نهائي كأس السوبر المصري أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره اتحاد العاصمة في التاسعة من مساء الجمعة المقبلة، في المباراة التي يشهدها ملعب فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.