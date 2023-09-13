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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موديست رفض فرانكفورت من أجل الأهلي (تقرير)

موديست
موديست

نجح الأهلي في التعاقد مع الفرنسي موديست مهاجم فريق بوروسيا دورتموند وكولن السابق، في الميركاتو الصيفي.
كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن موديست فضل الأهلي على الانتقال إلى صفوف فرانكورت أينتراخت الألماني في الانتقالات الصيفية الجارية.
وتعاقد الأهلي مع موديست بعقد يمتد حتى موسم واحد فقط، مع إمكانية تجديده لموسم آخر وفق شروط وبنود معين تم الإتفاق عليها بين الإدارة واللاعب الفرنسي.
وكان نادي أينتراخت يرغب في التعاقد مع موديست ليكون بديل كولو مواني الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.
وفضل موديست النادي الأهلي ليقرر النادي الألماني فرانكفورت البحث عن لاعب آخر.
ووصل موديست منذ أيام لإتمام إجراءات تعاقده مع الأهلي قبل أن يرحل مع بعثة المارد الأحمر إلى السعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

 

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