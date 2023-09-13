مخلوف: نرغب في تتويج الفراعنة بالبطولة الأفريقية للطائرة

شدد عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن منتخب مصر قدم أداء ونتائج مشرفة في البطولة الأفريقية التى تحتضنها مصر في الفترة من 1 وحتى14 سبتمبر الجاري.

وأوضح عمرو مخلوف خلال تصريحاته الإعلامية أن الفراعنة حققوا الهداف الأول من المشاركة في البطولة وهو الصعود لبطولة كأس العالم ونأمل ان يحقق منتخبنا الوطني الفوز الليلة أمام منتخب الجزائر في نهائي البطولة للتتويج باللقب الغائب وإسعاد الجماهير المصرية.

وأشار مخلوف إلى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر وضع برنامج إعداد لكافة المنتخبات الوطنية ناشىئين وشباب وكبار يتم تطبيقه بدقة تحت إشراف مجلس الإدارة .

وأضاف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة قائلا: نجح المجلس في التعاقد مع مدربين كبار أصحاب تاريخ مشرف لكافة المنتخبات من أجل عودة كرة الطائرة المصرية للمنافسة العالمية.

واعترف أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة أن مواقعة الليلة ليست سهلة وصعب التكهن بمن سيفوز باللقب ونأمل أن يكون التوفيق حليف منتخبنا الوطني ونتوج باللقب الافريقي.

وأعرب مخلوف عن سعادته الكبيرة بنجاح مصر في التنظيم بشهادة كل الوفود التى شاركت بالبطولة.

ومن المقرر ان تستضيف الصالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي مباراة مصر والجزائر في النهائي الأفريقية المقامة حالياً بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتقام المباراة النهائية في السابعة من مساء اليوم الأربعاء ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتأهل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف النهائي بينما تأهل الجزائر على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام

ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.