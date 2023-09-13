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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بن شرقي ينتقل إلى صفوف الريان القطري..رسميا

بن شرقي
بن شرقي

أعلن الريان القطري  اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي.

ووقع أشرف بن شرقي على عقد لمدة موسم واحد مع الريان بعدما رحل عن الجزيرة الإماراتي بفسخ العقد بالتراضي.

وضع نادي الريان مقطع فيديو لبن شرقي مرتديا قميص فريقه الجديد وعلق "ابن أسود الأطلس.. أسد رياني".

سيرتدي بن شرقي القميص رقم 28 مع فريقه الجديد الريان.

وتعاقد نادي الريان مع بن شرقي من أجل تعويض سفيان بوفال الذي تعرض للإصابة وسيغيب عن المشاركة لمدة ثلاث أشهر.

وكان بن شرقي فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي في الفترة الماضية بعد التوصل لإتفاق بين الطرفين بشأن الحريل عن صفوف الفريق الإماراتي.
 

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