رصد 2220 عبوة سجائر مجهولة المصدر

نجحت الأجهزة الأمنية اليوم، في ضبط 2220 عبوة سجائر مجهولة المصدر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق لا سيما في مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تحقيق أرباح غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (تاجر سجائر - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبحوزته (2220 علبة سجائر أنواع مختلفة "جميعها مجهولة المصدر").

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.