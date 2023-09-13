الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء، 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمتهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع 17 مليونًا و622 الف جنيه قيمة التلفيات متضامنين مع باقي المتهمين فى الدعوى.

 

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وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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