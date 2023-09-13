الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة 7 مُتهمين في "خلية إمبابة"

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة"، لجلسة اليوم الـ5 من دور شهر أكتوبر.

اقرأ أيضًا.. قاضي مُحاكمة محمود عزت قبل الحكم عليه : "من يخون شعبه وأمته وأهله لا يؤتمن"

txt

للحصول على الحصانة.. ترامب يسعى لنقل قضية الانتخابات إلى محكمة فيدرالية

txt

جهود مكثفة لضبط المتهمين بسرقة سيارة ملاكي من أمام محكمة بنها


 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبدالجواد وسكرتارية سيد حجاج.

 يواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمون الكثير من الجرائم، منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

مواد متعلقة

المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

العدالة تقتص لضحية فأس الخيانة.. ظهر الحق بعد 4 عقود من الغموض

حب في الزنزانة.. سرقة المتاجر تُسقط زوجين في قبضة العدالة

جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام

الجنايات تؤجل محاكمة متهمي"الهيكل الإداري للإخوان"

26 طعنة تُسطر سيناريو الختام في حياة سيدة على يد حبيب العُمر

شاب يُدون النهاية لحياة 5 من عائلته.. مطرقة القصاص تنطق بحكمها

قصص سيدات تدثرن برداء إبيلس.. زوجة الأب في قفص الاتهام
الجريدة الورقية