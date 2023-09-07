جهود مكثفة لضبط المتهمين بسرقة سيارة ملاكي من أمام محكمة بنها

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة سرقة سيارة ملاكى، بشارع جميل وتحديداً بجوار محكمة بندر ومركز بنها الجزئية، بمنطقة وسط البلد وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة فيما سادت حالة من الغضب بين الأهالى لعدم القبض على المتهمين حتى الآن، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد بورود بلاغاً حول سرقة سيارة ملاكى «تويوتا كورولا» فيراني اللون موديل 93 رقم « 9256 ق ا س » من منطقة المحكمة بوسط البلد، دائرة قسم أول بنها، تلك المنطقة الهامة والحيوية، رغم أهمية المنطقة في ظل غياب دوريات الشرطة عن منشآت سيادية بالمنطقة.

تحرر المحضر رقم6347 لسنة23جنح قسم أول بنها، وتم تشكيل فريق بحث يقوده المقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم أول بنها، وتحت إشراف العميد محمد سعيد رئيس فرع البحث الجنائي بشمال القليوبية، وتكثف الجهود لضبط الجناه، كشفت كاميرات المراقبة أن السرقة تمت الساعة الثانية عشر ظهرًا.

فيما سادت حالة من الاستياء بين أهالى مدينة بنها لأنتشار وقائع سرقة السيارات وغيرها في المدينة وعدم القبض على المتهمين مطالبين بسرعة ضبطهم وتسليمهم للعدالة.