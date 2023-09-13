فوز فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة بالمركز الأول في مسابقة شل البيئي2023

فاز فريق مبتكري هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC innovators team في النسخة المحلية من مسابقة شل البيئي التنافسية 2023ضمن 9 جامعات مصرية بالمركز الأول في الفحص الفني لسيارتهم الكهربائية ذات الراكب الواحد.

كما فاز فريق مبتكري هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة بالمركز الثاني في العرض التقديمي الخاص بتوضيح ما تتميز به السيارة المشاركة من حيث إبراز العناصر التي تميزها عن غيرها و مدى مطابقاتها لكافة المواصفات والمعايير العالمية.

فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة

فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة

وتشكل فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة في هذه المسابقة من الطلاب: محمد فرغل، ومحمد محسن، ومحمد عباس، وحازم أشرف، ومصطفى ريحان، وياسر خالد، ويوسف أبو الدهب، ومحمد ياسر، ومصطفى أبو المجد، وعمر العربي، وندى وائل، وندى تامر، وسلمى ياسر بإشراف الدكتور هشام الشريف رئيس قسم الهندسة الصناعية بكلية هندسة و علوم المواد .

تعد مسابقة ماراثون شل البيئي التنافسية التي تعقد سنوياً من أكثر المسابقات ابتكارًا وتحديًا وهى من أهم المسابقات العالمية التي تقام في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ومن أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات حث الطلاب على المشاركة في مثل هذه المسابقات لصقل شخصيتهم وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية ، بالإضافة إلى غرس قيم العمل التطوعى وتقوية العمل بروح الفريق، ويعد أمر ضروري لدفع عجلة التقدم نحو الأولويات العالمية، وتمكين المشاركين لتنفيذ ما هو ممكن تقنيًا ليصبحوا مهندسين رائدين في حلول الطاقة المستقبلية ولا سيما المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

فوز الجامعة الألمانية بالقاهرة

تجدر الإشارة إلى أن فريق مبتكري الجامعة الألمانية بالقاهرة قد شارك من قبل على مدار السنوات الماضية فى مسابقات شل المحلية والعالمية وحصد العديد من الجوائز كان آخرها عام 2019.

وحظى فريق مبتكري الجامعة الألمانية بالقاهرة بالفوز بجائزة الابتكار التقنى على فرق الجامعات المشاركة في منطقة الشرق الأوسط ضمن فعاليات أعمال النسخة العاشرة من مسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا ، والتي أقيمت في حلبة قيادة سيبانج الدولية في كوالا لامبور بماليزيا في الفترة من يوم 29 أبريل - 2 مايو2019