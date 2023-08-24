الجامعة الألمانية بالقاهرة تستضيف ندوة علمية عن مضادات الميكروبات

استقبلت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة الألمانية بالقاهرة 60 باحثاً أكاديميًا ومهنيًا ممثلين لعدد 12 جامعة ومراكز بحثية للمشاركة في الندوة العلمية المعنونة بـ "ابتكار أدوية حديثة مضادة للميكروبات والتغلب على المقاومة الميكروبية للأدوية الحالية من منظور الكيمياء الطبية."

تركزت محاور فاعليات أعمال الندوة المنعقدة في الجامعة الألمانية بالقاهرة على اكتشاف تقنيات علاجية حديثة أكثر فاعلية عن نظيرتها الحالية فى مقاومة البكتيريا، والتغلب على مقاومة البكتريا للأدوية الحالية، وأدوية جديدة لعلاج ميكوبكتيريا السل وكذلك فيروس التهاب الكبد سي.

قال ذلك الدكتور أشرف عبادى الأستاذ في الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس قسم الكيمياء الصيدلية ومنسق الندوة، وأضاف أنه دعى عدد من العلماء من مصر وألمانيا للمشاركة فى أعمال الندوة بالقاء المحاضرات العلمية المتخصصة فى هذا الشأن منهم الدكتور بيتر امينج رئيس قسم الكيمياء الطبية بجامعة هاله الألمانية الذى ترأس عدد من الباحثين المشاركين فى الندوة، والدكتور ريم فتح الله من جامعة سارلاند فى المانيا والدكتور عبد الرحمن ميهوب من جامعة زويل من مصر ، مما أتاح للمشاركين منصة علمية لتبادل الرأى والمعرفة وعرض أحدث الأبحاث والتطورات في مكافحة العدوى الميكروبية.

كما شُكلت لجنة جمعت خبراء ذات تخصصات متنوعة لمناقشة سبل إبتكار ادوية جديدة مضادة للميكروبات واتباع نهج موحد بمشاركة عدد من القطاعات الطبية لتعزيز جوانب الإبتكار مع تسهيل التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية.

ولفت الأستاذ في الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن إساءة استعمال المضادات الحيوية والإفراط في استعمالها تؤدى الى تسريع وتيرة مقاومتها جنباً إلى جنب مع تردي الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها، ويمكن اتخاذ خطوات على جميع مستويات المجتمع للحد من تأثير تلك المقاومة وتقييد نطاق انتشارها وعلى دوائر صناعة الرعاية الصحية محليا ودوليا أن تستثمر أكثر فى مجال البحث والتطوير خاصة أن إنجازات الطب الحديث تتعرض للخطر بفعل مقاومة المضادات الحيوية، وباتت العمليات الجراحية أكثر خطورة من دون توفير مضادات حيوية فعالة للوقاية من عدوى الالتهابات الناجمة عنها وعلاجها.

من هو أشرف عبادى؟

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف عبادى الأستاذ في الجامعة الألمانية منسق الندوة والدكتور عبد الرحمن ميهوب من الحاصلين على جائزة الدولة فى التفوق العلمى، العلوم طبية فى السنوات الثلاث الأخيرة وهما عضوين فى اللجنة الوطنية للادوية ومجلس بحوث الدواء فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

الدكتور أشرف عبادى يتمتع بسجل حافل من الإنجازات العلمية المحلية والعربية والدولية فقد نشر له أكثر من 100 منشورًا في المجلات الدولية المؤثرة، وعدد 12 طلبات و براءات اختراع دولية ، وأشرف على أكثر من مائة رسالة ماجستير ودكتوراة ، عمل كمحكم فى مجلات علمية شهيرة مثل Nature Communications وعضو في مجلس تحرير العديد من المنظمات الدولية والمجلات العلمية ، وحصل على العديد من الجوائز والمنح الوطنية والدولية ، علاوة على انه زميل في كل من مؤسسة ألكسندر فون همبولت التي تضم بين اعضائها ما يقرب من 55 عالماً حاصلاً على جائزة نوبل ، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي منذ 1999 ، وعضو في البورد الصيدلي العربي الموحد ، كما اختارته جامعة ستانفورد الأمريكية من ضمن قائمة أسماء أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، وذلك نظير انجازاته العلمية والبحثية التي تمت في مجالات الكيمياء الطبية والصيدلة و الدواء.

كما حصل وفريق عمله على إحدى المنح البحثية المقدمة من مركز منير أرمانيوس للأبحاث MARC التابع لشركة إيفا فارما لتنفيذ مشروعات الابتكار والتميز في مجال البحوث الدوائية في علم الأورام المناعي.