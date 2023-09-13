تشييع جثامين 74 من ضحايا إعصار دانيال ببني سويف

شيعت محافظة بني سويف جثامين 74من شباب قرية الشريف إلى مثواهم الأخير واحتسب الأهالى أبناءهم المتوفيين في إعصار درنة الليبية عند الله.

ووصلت جثامين 74من شباب قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، إلى القرية داخل سيارات الإسعاف، في مشهد مهيب بعد أن لقوا مصرعهم جميعًا خلال عملهم بمنطقة درنة الليبية، نتيجة إعصار "دانيال" الذي اجتاح الشرق الليبي وخلَّف مئات الضحايا والمفقودين.

ومن المقرر أن يؤدي أهالي القرية والقرى المجاورة، صلاة الجنازة على الشباب في مسجد القرية، وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير لدفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب.

وقال الدكتور رامي حسن الضبع، أحد أبناء القرية، إن الأهالي صاحوا على خبر وفاة وفقد عدد من شباب القرية الذين يعملون في دولة ليبيا وتحديدًا في مدينة درنة التي شهدت حادث إعصار دانيال الذي خلف مئات الضحايا. وأضاف محمد بكري أن قرية قمبش ومركز ببا تعيش في حالة حزن في أعقاب مصرع شباب قرية الشريف في إعصار دانيال الذين ذهبوا إلى ليبيا بحثا عن لقمة العيش وفقدوا حياتهم غرباء عن أهاليهم.

واتشحت نساء القرية بالملابس السوداء وبدأت أصوات القرآن الكريم تخرج من كل منزل وما من بيت ألا تعميه حالة من الحزن الشديد.

وتداول الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي كشوفات بها أسماء الضحايا من أبناء القرية والتي تضمن أسماء أشقاء وأبناء عمومة.

محافظ بني سويف ينعى الضحايا من أبناء المحافظة بعد وفاتهم جراء فيضانات ليبيا إعصار دانيال.

من جانبه نعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الضحايا من المحافظة الذين استشهدوا جراء فيضانات ليبيا إعصار دنيال أثناء عملهم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته؟

كما تقدم محافظ بني سويف بخالص التعازي والمواساة لأهال وأبناء وأسر هؤلاء الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان لتجاوز محنتهم الأليمة التي فجعت الشعب المصري عامة وأبناء بني سويف خاصة وأن يمن المولى -عز وجل- على المصابين بعاجل الشفاء.

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