توت يقول للحر يموت.. أول الشهور القبطية (معلومات)

العام القبطي الجديد.. بدأ العام القبطي الجديد 1736 أول أمس الإثنين الـ11 من سبتمبر، والذي يأتي بالتزامن مع عيد النيروز "عيد الشهداء" الذي يحتفل به الأخوة الأقباط بداية كل عام قبطي جديد.

شهر توت:

يبدأ العام القبطي الجديد بـ12 شهرًا، تبدأ بشهر توت وتنتهي بشهر مسرى، وتتمثل في"توت، بابة، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى"، ويستمر كل شهر لمدة 30 يومًا.

سبب تسمية توت بهذا الاسم:

سُمي شهر توت بهذا الاسم نسبة إلى الإله تهوت أو تحوت وهو إله الحكمة والعلوم والفنون والاختراعات ومخترع الكتابة ومقسم الزمن، ويصور بشكل رجل رأسه رأس طائر اللقلق.

الأمثلة المرتبطة بشهر توت:

يعد أبرز الأمثلة المشهورة في هذا الشهر"توت يقول للحر يموت، إروي لا تفوت"، أي أن الري ولو كان كثيرًا لا يضر الأرض.

التقويم القبطي:

يرجع أصل التقويم القبطي إلى عام 1235 قبل الميلاد، عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

لكن في عام 238، أصبح يُضاف للسنة 6 أيام بدلًا من 5، لتكون السنة 365 يومًا مثلها في ذلك مثل السنة في التقويم الشمسى، وذلك بأمر من بطليموس الثالث.

تقويم السنة القبطية:

قد ارتبط تقويم السنة القبطية بالفيضان وبظهور نجم الشعرى اليمانية كمعيار لقياس الوقت، وكان يُعتمد على هذا التقويم في كل ما يختص بالزراعة والحصاد، وقسموا السنة إلى 3 فصول، هي: فصل الفيضان، وفصل الإنبات ويشهد موسم الزرع، وفصل الحرارة وهو موسم الحصاد.