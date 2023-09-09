تمثال رأس توت عنخ آمون للمكرمين بمهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب

اختارت إدارة مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي تمثال رأس الملك توت عنخ آمون الملكي للمكرمين بدورة المهرجان الأولى، والمقرر إقامتها في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة

وقال محمد الباسوسي أن إختيار تمثال الملك الأشهر في تاريخ مصر الفرعونية ليكون جائزة مهرجان سينما الشباب، يأتي باعتباره الفرعون الشاب، والذي حكم مصر وهو في سن التاسعة، فضلا عن كونه الفرعون الذي أثار دهشة العالم سواء بدراما صعوده للعرش ورحيله مبكرا وهو في سن 19 عاما إثر حادث أحاط به كثير من الغموض، أو بقصة اكتشاف مقبرته كاملة قبل 100عام في وادي الملوك بالاقصر.

وأشار الباسوسي إلى أنه تم اختيار نسخة طبق الأصل من تمثال توت عنخ امون "الكا"، والتي تم تنفيذها على يد خبراء المجلس الأعلى للآثار.

أضاف الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان أن تمثال "توت" المحارب يمنحه المهرجان للفائزين بجوائز مسابقاته الثلاثة، أفلام الطلبة والأفلام القصيرة والمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، حيث يمنح ثلاث جوائز في كل مسابقة، ذهبية، وفضية، وبرونزية، إضافة إلي أربعة جوائز إبداع تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل سيناريو وأفضل إخراج ، فيما يمنح المهرجان جائزة خضراء لأفضل فيلم يعالج قضية تتعلق بالبيئة.

وأوضح المدير الفني للمهرجان أنه تم اختيار قناع توت عنخ امون والذي يتم اهدائه للمكرمين في حفل الافتتاح.