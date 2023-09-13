قبل الاحتفال بالمولد النبوي.. ضبط مصنع حلوى غير مرخص بالقليوبية

تواصل مديرية التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة في محافظة القليوبية الحملات على المنشآت التجارية والغذائية ومصانع بدون ترخيص تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحملة على منطقة باسوس بالقناطر الخيرية لضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

قبل الاحتفال بالمولد النبوي.. ضبط مصنع حلوى بداخله سلع ومواد مجهولة المصدر بالقليوبية

وقال وكيل وزارة التموين في القليوبية، في بيان، اليوم، إن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع حلويات المولد بدون ترخيص لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على طن سكر مجهول المصدر وضبط مخزن طرشي عثر به على سلع مجهوله المصدر وهي عباره عن طن ملح اكسترا و15 طن مخلل مشكل.

كما تم ضبط محل بقالة لتجميع سلع تموينيه، وتم التحفظ عليها وهى عبارة عن 120 زجاجة زيت تمويني وتحرير محضر جنح ضد محل بقاله لبيعه سجائر أزيد من السعروقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي السياق ذاته، قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية بحملة على مدينة القناطر الخيرية أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وغير مستوفي للشروط الصحية عثر به على ١١٤٨ كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية تنوعت بين ١١٢ كرتونة لبان و١٠ علب طوفي وكرتونة شيكولاتة.

كما تم ضبط ٨٨ كرتونة شيكولاتة غير محتفظة بخواصها الطبيعية حيث يوجد انفصال في مكوناتها وضبط ١٠٠ كرتونة طوفي ولبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

ضبط المتهمين بسرقة هواتف المحمولة من لاعبي فريق نادي بيراميدز بالعبور

كما تمكنت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بسرقة هواتف محمولة ومبلغ مالي من لاعبي فريق نادي بيراميدز مواليد 2007، من غرفة الملابس الخاصة بهم أثناء تواجدهم بنادي العبور الرياضي بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المسؤولين بالنادي يفيد سرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي من غرفة تغيير الملابس الخاصة بلاعبي الفريق أثناء مباراة لهم بنادي العبور الرياضي.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتمكن من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وقاموا بسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وضبط المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.