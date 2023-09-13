رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلًا وزاريًّا بحقيبتي الدفاع والخارجية

قام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء بإجراء تعديل وزاري شمل حقيبتي الدفاع والخارجية وزيادة عدد السيدات في الحكومة.

نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو قوله: “إن وزيرة العدل السابقة يوكو كاميكاوا (70 عاما) تولت حقيبة الخارجية خلفا ليوشيماسا هاياشي”، مشيرا إلى أنها واحدة من بين 5 سيدات في الحكومة.

كما تولى مينورو كيهارا (54 عامًا) حقيبة الدفاع خلفا لياسوكازو هامادا، بينما أبقى رئيس الوزراء على شونيتشي سوزوكي في منصبه كوزير للمالية.

تم استبدال وزير الزراعة تيتسورو نومورا - الذي اتهم مؤخرًا بوصف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية بأنها "مياه ملوثة" - بإيتشيرو مياشيتا (65 عامًا).

يشار إلى أن فوميو كيشيدا (66 عامًا) قد تولى منصبه في أكتوبر 2021، لكن شعبيته تراجعت في استطلاعات الرأي مع تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين، وقال رئيس الوزراء الياباني مؤخرا، إنه يعتزم تنفيذ حزمة اقتصادية جريئة لمعالجة تأثير ارتفاع الأسعار.