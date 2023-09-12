سفير اليابان بالقاهرة يزور برنامج الأرز المصري ويفتتح معمل الجايكا بكفر الشيخ

صرح د. علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بأن السفير أوكا هيروشي ( OKA Hiroshi) سفير دولة اليابان بالقاهرة يرافقه القنصل الياباني والملحق الاقتصادى ومدير منظمة الجايكا بالقاهرة قاموا بزيارة مركز البحوث والتدريب بالارز بسخا لافتتاح المعمل الذي تم إهدائه من الجايكا وكان في استقبالهم د عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي حيث تم عمل ورشة عمل ومعرض لأهم أصناف الارز وعرض لآليات وإنجازات التعاون بين الجانبين.

إنجازات قسم بحوث الأرز والتعاون المشترك بين البلدين

وقام "هيروشي" بافتتاح المعمل ثم زيارة البرنامج البحثي بالمزرعة البحثية للتعرف على أحدث انجازات قسم بحوث الارز وفي نهاية الزيارة أشاد السفير والوفد المرافق له بإنجازات قسم بحوث الأرز والتعاون المشترك بين البلدين والاستعداد لمزيد من التعاون في الفترة القادمة وخاصة مجال تدريب الاشقاء من الدول الأفريقية بمصر.

حضر الزيارة المهندسة سهير الحفني مدير المركز المصري الدولى للزراعة ووكلاء معهد المحاصيل د مجاهد عمار وكيل المعهد للبحوث ،د خالد جاد وكيل المعهد للارشاد والتدريب ،د اسماعيل الرفاعي رئيس قسم بحوث الارز والدكتور محمد عطوة مدير محطة بحوث سخا والدكتور تامر فاروق منسق التعاون مع الجايكا والسادة رؤساء المكونات من قسم بحوث الأرز.