أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الاربعاء.. وارتفاع الطماطم

أسعار الخضار.. شهدت أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الاربعاء في سوق العبور للجملة استقرارًا، بالرغم من ارتفاع بعض الاصناف كـ الطماطم والتي سجلت مابين 8 إلى 11.5 جنيه للكيلو، وسجلت سعر البطاطس مابين 9.5 إلى 12.5 جنيه للكيلو (شوال).

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وتاتي هذه الخدمة من الوفديومية ولحظية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية للخضار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الخضار صباح اليوم الاربعاء في سوق العبور للجملة

الخضار

سعر الطماطم بين 8 : 11.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 9.5 : 12.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 15 : 19 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 9 : 13 جنيهًا (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 10 : 17 جنيهًا.

سعر الفاصوليا من 22 : 28 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 2 : 4.5 جنيه للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 3 : 5 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 7 : 10 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 : 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 7 : 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 7 : 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 20 : 34 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 9 : 13 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 7 : 10 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 30 : 34 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

سعر القلقاس بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا بين 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 24 : 30 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار زيتون تفاحي من 20 : 30 جنيهًا (قفص-شوال-تكنا بلاستيك).

أسعار بيكول ومنزيل من 18 : 22 جنيهًا

أسعار زيتون عزيزي لكويد من 22 : 30 جنيهًا

أسعار دولسي وعاص من 18 : 22 جنيهًا

أسعار عجيزي وشملالي من 18 : 22 جنيهًا

سعر خس الكابوتشي 3 : 5 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 10 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 5 جنيهات (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 110 : 140 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 110 : 140 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 110 : 140 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 110 : 140 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).