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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وصول جثامين ضحايا إعصار دانيال ببني سويف

اهالى القرية فى استقبال
اهالى القرية فى استقبال جثامين الضحايا

وصلت جثامين شباب قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، اليوم الأربعاء، إلى القرية داخل سيارات الإسعاف، في مشهد مهيب بعد أن لقوا مصرعهم جميعًا خلال عملهم بمنطقة درنة الليبية، نتيجة إعصار "دانيال" الذي اجتاح الشرق الليبي وخلَّف مئات الضحايا والمفقودين.

ومن المقرر أن يؤدي أهالي القرية والقرى المجاورة، صلاة الجنازة على الشباب في مسجد القرية، وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير لدفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب

 محافظ بني سويف ينعي  الضحايا من أبناء المحافظة بعد وفاتهم جراء فيضانات  ليبيا إعصار دانيال 

 من جانبه نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الضحايا من المحافظة الذين استشهدوا جراء فيضانات ليبيا إعصار دانيال أثناء عملهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

 كما تقدم محافظ بني سويف بخالص التعازي والمواساة لأهالي وأبناء وأسر هؤلاء الشهداء، وأن يلهمهم  الصبر والسلوان لتجاوز محنتهم الأليمة التي فجعت الشعب المصري عامة وأبناء بني سويف خاصة   وأن يمن المولى عز وجل على المصابين  بعاجل الشفاء.

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الجريدة الورقية