السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

قلق إزاء تصاعد العنف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال

 

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ مما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا.

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التصعيد في الضفة الغربية 

واستنكر الاتحاد في بيان اليوم السبت الهجوم الذي وقع بالقرب من مستوطنة "إيلي" الأسبوع الماضي، كما أدان بأشد العبارات هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة موضحا أن أعمال العنف الأخيرة أدت حتى الآن إلى مقتل فلسطيني واحد على الأقل وإصابة كثيرين آخرين وتدمير ممتلكات فلسطينية على نطاق واسع.

وطالب الاتحاد الأوروبي، إسرائيل بضرورة ضمان حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أدان أيضًا قرار إسرائيل المضي قدما في التخطيط لبناء ما يقرب من 1000 وحدة سكنية في مستوطنة "إيلي"، وذلك في إطار قرار إسرائيل بالتخطيط المسبق لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.. داعيا إسرائيل على عدم المضي في هذه الإجراءات.

وحث الاتحاد الأوروبي - في ختام بيانه - جميع الأطراف على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء العنف ووقف الإجراءات الأحادية التي تغذي التوترات ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان المساءلة وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة والانخراط في الجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمي للنزاع.

 خفض التصعيد بالضفة الغربية

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم السبت، إسرائيل إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لاستعادة الهدوء وخفض التصعيد.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي ـ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنيجبي؛ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية  عن قلق الولايات المتحدة من اعتداءات المستوطنين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.. داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تؤجج التوتر.

 

 

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