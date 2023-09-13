جامعة سوهاج تصعد لنهائي سباق ٤٠٠ متر طلاب بأسبوع شباب الجامعات

صعد الطالب محمود رياض، بالفرقة الثاني بكلية التربية بجامعة سوهاج، لنهائي سباق ألعاب القوى ٤٠٠ متر طلاب، المقام على أرض ملاعب الجامعة الأمريكية، ضمن منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان، صرح بذلك الدكتور، حسان النعماني، رئيس الجامعة.





وأوضح كلاً من الدكتور محمد إيهاب المدير الفني لفريق ألعاب القوى ونشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي برعاية شباب المركزية أن الطالب محمود رياض حصد المركز الثاني بالتصفية الثالثة، والتي تضم ٨ جامعات بزمن قدره ٥٥:٠٤ ثانية وسيخوض اليوم نهائي السباق، موضحًا أن فريق الجامعة لألعاب القوى يضم ١١ طالبًا وطالبة يتنافسون في مسابقات ٤٠٠ متر طلبة وطالبات ووثب ثلاثي طلبة وطالبات، ودفع عجلة طلبة وطالبات وتتابع مختلط.





وفي ذات السياق شارك فريق جوالة جامعة سوهاج في فعاليات مسابقة السمر الكشفي الذي يقام ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر الذي تنظمه جامعة حلوان خلال الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر الجاري تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. حلم وطن"، بأرض المعسكر الكشفي الدائم داخل جامعة حلوان.





وقدم منتخب عشيرة جوالة جامعة سوهاج السمر الكشفي ضمن فعاليات الأسبوع والذي كانت فكرته عن الحضارة الفرعونية، وافتتح فريق الجوالة السمر بعدد من الأغنيات الكشفية والدينية والوطنية التي لاقت على استحسان من الجامعات المشاركة وهيئة التحكيم على حد سواء.





واشترك في فعاليات السمر الكشفي ١٤ جوال بقيادة الطالب زياد ممدوح بكلية التكنولوجيا والتعليم، منهم ٨ جوالين و٦ جوالات قام بتدريبهم المدرب عمار الدردير رضوان تحت إشراف الكابتن حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة برعاية الشباب المركزية.





وفي سياق متصل، نظمت إدارة بعثة جامعة سوهاج رحلة ترفيهية لمسجد، وحي الحسين، وشارع المعز، وخان الخليلي بأحد أحياء القاهرة القديمة، لأفراد الوفد المشارك ضمن منافسات فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ إلى ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. حلم وطن".