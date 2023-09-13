تحرير 1075 مخالفة مرورية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وبقيادة العميد محمد البطوطي مدير إدارة المرور، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

أسفرت الحملة بقيادة العقيد محمد النوتي وكيل إدارة المرور والعقيد محمود علام رئيس مباحث المرور، عن ضبط 1075 مخالفة مرورية، بينها 465 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و500 مخالفات متنوعة، وضبط 15 سائقًا بدون رخصة قيادة، و5 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.



سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة



وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصتين، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و80 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فورياً 4000 جنيه.



كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 20 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1150 جنيهًا مصالحات.