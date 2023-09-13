في أول ظهور علني.. هيلاري كلينتون تعود للبيت الأبيض

عادت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض، لإلقاء كلمة في فعالية فنية في أول ظهور علني لها بمقر الرئاسة الأمريكية منذ خسارتها في الانتخابات الرئاسية في 2016 أمام دونالد ترامب.

قالت السيدة الأولى جيل بايدن لكلينتون في بداية فعالية للاحتفاء بالحائزين على جائزة الفنون العالمية من جمعية الفن اليابانية

"إنه لشرف لي أن أرحب بعودتك إلى البيت الأبيض"، وفقًا لسكاي نيوز.

كانت كلينتون التي سبقت لها عضوية مجلس الشيوخ وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة هي أول امرأة تترشح للرئاسة عن حزب سياسي أمريكي كبير، وقبل ذلك كانت وزيرة خارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.

قالت السيدة الأولى الحالية لها: "رائع.. أنت محبوبة للغاية".

شكرت هيلاري كلينتون جيل بايدن والرئيس جو بايدن، الذي لم يكن حاضرًا، على دعمهما للفنون.