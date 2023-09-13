عاجل
أسعار الذهب تعاود قفزاتها بـ منتصف تعاملات اليوم الاربعاء
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

في أول ظهور علني.. هيلاري كلينتون تعود للبيت الأبيض

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

عادت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض، لإلقاء كلمة في فعالية فنية في أول ظهور علني لها بمقر الرئاسة الأمريكية منذ خسارتها في الانتخابات الرئاسية في 2016 أمام دونالد ترامب.

txt

تطورات صحة "جيل بايدن" بعد إصابتها بكورونا.. البيت الأبيض يُوضح

txt

البيت الأبيض يوضح حالة بايدن بعد إصابة السيدة الأولى بكورونا

 قالت السيدة الأولى جيل بايدن لكلينتون في بداية فعالية للاحتفاء بالحائزين على جائزة الفنون العالمية من جمعية الفن اليابانية

 "إنه لشرف لي أن أرحب بعودتك إلى البيت الأبيض"، وفقًا لسكاي نيوز.

كانت كلينتون التي سبقت لها عضوية مجلس الشيوخ وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة هي أول امرأة تترشح للرئاسة عن حزب سياسي أمريكي كبير، وقبل ذلك كانت وزيرة خارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.

 قالت السيدة الأولى الحالية لها: "رائع.. أنت محبوبة للغاية".

 شكرت هيلاري كلينتون جيل بايدن والرئيس جو بايدن، الذي لم يكن حاضرًا، على دعمهما للفنون.

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي: دعم جديد بقيمة 50 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة للسلطات الاوكرانية

البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص كورونا للرئيس الأمريكي

البيت الأبيض يتهم الكرملين في وفاة قائد فاجنر يفغيني بريغوجين

البيت الأبيض يُعلق مُجددًا بشأن وفاة قائد فاجنر الروسية
الجريدة الورقية