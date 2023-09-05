البيت الأبيض يوضح حالة بايدن بعد إصابة السيدة الأولى بكورونا

أعلن البيت الأبيض أن السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن أُصيبت بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتعاني من أعراض خفيفة، مؤكدًا أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن جاءت سلبية للفيروس.

وقال البيت الأبيض: "بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لـ(كوفيد 19)، خضع الرئيس بايدن لاختبار كوفيد هذا المساء جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية".

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بـ"كوفيد 19" في أغسطس من العام الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في يوليو 2022.

وقالت إليزابيث ألكسندر مديرة اتصالات السيدة الأولى في بيان: "هذا المساء، ثبتت إصابة السيدة الأولى بـ(كوفيد 19). ستبقى في المنزل".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصاب جيل بايدن بكورونا، فقد سبق وأصيبت بها في 16 أغسطس من العام الماضي.

وحول صحة الرئيس الأمريكي، وما إذا كان قد التقط العدوى، أكد البيت الأبيض أن "جو بايدن خضع أيضًا لاختبار فيروس كورونا وجاءت نتيجة فحصه سلبية"، مضيفا أنه "سيواصل إجراء اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض".

وكان الرئيس الأمريكي بايدن قد أصيب بالفيروس في السابق وتعافى منه أيضا.

ارتفاع إصابات فيروس كورونا

وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا وحالات الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحث جميع الأمريكيين على الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هذا الخريف، على خلفية موجة الإصابات الجديدة.

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا أواخر الصيف ، مما دفع بعض المدارس والمستشفيات والشركات إلى تشجيع الأشخاص - أو حتى إلزامهم - بالبدء في ارتداء الأقنعة مرة أخرى، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وفي أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق من هذا الشهر، تظهر زيادة في حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا على مستوى البلاد بنسبة 19٪ تقريبًا في أسبوع واحد والوفيات بأكثر من 21٪.

وقالت مدير مركز السيطرة على الأمراض ماندي كوهين إنه تم إدخال ما يصل إلى 10000 شخص أسبوعيًا إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا. لكنها أضافت أن هذا أقل بكثير من 40 ألف حالة دخول إلى المستشفى أسبوعيًا شهدتها الولايات المتحدة في أعلى مستوياتها في أغسطس الماضي.

وقالت: "نحن في مكان مختلف وأفضل بكثير في أغسطس 2023". وأضافت: "لدينا مناعة وأدوات أقوى لحماية أنفسنا، ولدينا لقاحات واختبارات منزلية وعلاجات فعالة واستراتيجيات منطقية مثل غسل يديك والابتعاد عن الناس عندما تكون مريضًا".

ومع ذلك، حذرت كوهين من أن فيروس كورونا لا يزال يشكل خطورة بالنسبة للأشخاص غير المطعمين. يكون الخطر مرتفعًا بشكل خاص بالنسبة للأفراد غير المحصنين الذين لم يصابوا بالفيروس من قبل و الأكبر سنًا أو الذين يعانون من حالات صحية مزمنة. وأضافت أن حوالي 70% من حالات دخول المستشفى هم لمن يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر.

ويضع مسؤولو الصحة العامة أعينهم على متغيرين جديدين: أصبح متغير Omicron EG.5 - الملقب بـ Eris - مهيمنًا في الولايات المتحدة، في حين بدأ BA.2.86 في الانتشار .

يأتي هذا فيما تتزايد المخاوف من متحورات كورونا الجديدة، وقدرتها على الانتشار، تزامنا مع دعوات من منظمة الصحة العالمية إلى مراقبته بقدر عال من التركيز.

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