تطورات صحة "جيل بايدن" بعد إصابتها بكورونا.. البيت الأبيض يُوضح

قال “البيت الأبيض”: "إن نتيجة فحص السيدة الأولى جيل بايدن، لـ "فيروس كورونا" جاءت سلبية"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء اليوم الجمعة.

وتخضع السيدة الأولى البالغة من العمر 72 عامًا، للعزل في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير منذ مساء الإثنين، عندما ثبتت إصابتها بكوفيد-19 للمرة الأولى.

وأعلن البيت الأبيض الإثنين الماضي أن الاختبارات أثبتت أن جيل تعاني أعراضًا خفيفة.

كانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن، بكورونا في أغسطس من العام الماضي، في حين كان آخر اختبار نتيجته إيجابية للرئيس، البالغ من العمر 80 عامًا، في يوليو 2022.

نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن:

وفقًا للبيت الأبيض فإن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن اليومية سلبية منذ تشخيص إصابة السيدة الأولى.

جاء التشخيص في بداية أسبوع عالي المخاطر بالنسبة لبايدن (80 عامًا) الذي غادر إلى الهند الخميس لحضور قمة مجموعة العشرين.

قال البيت الأبيض في بيان قبل مغادرته يوم الخميس: "لقد جاءت نتيجة فحص الرئيس سلبية لفيروس كورونا".

ذكرت شبكة CNN سابقًا أنه لا توجد تغييرات على بروتوكولات البيت الأبيض الخاصة بفيروس كورونا أو على جدول أعمال الرئيس في الوقت الحالي.

أمضى الزوجان الأولان عطلة نهاية الأسبوع معًا، حيث سافرا إلى فلوريدا التي دمرتها العاصفة يوم السبت قبل رحلة إلى منزلهما في شاطئ ريهوبوث.

يأتي تشخيصها مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 مرة أخرى، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة نسبيًّا، في الولايات المتحدة، علمًا أن حالات الاستشفاء ارتفعت بنسبة 15.7% خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت الوفيات بنسبة 17.6% خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.