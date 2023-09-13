وكيل صحة قنا يعقد اجتماعا لمديري الإدارات لمناقشة خطة العمل القادمة

عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مديري الإدارات الصحية بمراكز المحافظة.

وذلك في حضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية ومديري الإدارات المعنية بالمديرية .

بدء الإجتماع بترحاب من الدكتور محمد بمديري الإدارات، مشيداً بجهودهم في الوحدات الصحية في تقديم الخدمات الوقائية المتنوعة للمواطنين.

هذا وأوضح بدران أن الإجتماع قد ناقش العديد من الأمور والتي من أهمها :

عمل خطة دورية لكل إدارة صحية سواءً للمدير أو لفريق إشراف الإدارة بهدف المرور علي جميع الوحدات الصحية بكل إدارة.

تحديد لجنة مكبرة بالمديرية تضم كافة الإدارات الفنية بالمديرية بهدف مناقشة تقييم الآداء ومتابعة سير العمل بالوحدات.

مناقشة خطط المرور بصورة دورية للوقوف علي التحديات والمعوقات والعمل علي تصحيحها ومعالجتها.

و تكثيف العمل بالمبادرات الرئاسية وضرورة وصول خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لجميع مستحقيها.

البدء في فرش وتشغيل وحدات حياة كريمة والتي تم الإنتهاء منها وتسليمها وتذليل المعوقات لتسليم تلك الوحدات لخدمة المواطنين.

فضلاً عن متابعة سير العمل بالوحدات الصحية التي تعمل بنظام. ال ٢٤ ساعة والتأكيد علي تواجد الفريق الطبي بها علي مدار الساعة.

وضع خطة لإستلام الأجهزة والمعدات الطبية والوحدات الصحية الجديدة التابعة لمشروع "حياة كريمة " ضرورة المحافظة علي فرش والأجهزة الطبية بوحدات. " حياة كريمة "

و التأكيد على جهود فريق العلاج الحر بالإدارات الصحية في المتابعة والمرور علي منافذ الخدمة الصحية الخاصة بالمراكز.

وضرورة مد جسور التواصل مع مسؤولي المنظمات المدنية بما يدعم سير العمل بالقطاع الصحي.

وأكد الدكتور محمد علي إستمرار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.