محافظ المنوفية يشدد على مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري بالتنسيق مع شركة الكهرباء وتشكيل لجان للمرور على الأعمدة الكهربائية والتأكد من سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات ومراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .

واكد المحافظ على ضرورة مراجعة كافة وصلات كشافات الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة وذلك إستعداداً لإستقبال موسم الشتاء.