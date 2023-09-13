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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنوفية يشدد على مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء

بوابة الوفد الإلكترونية

 

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري بالتنسيق مع شركة الكهرباء وتشكيل لجان للمرور على الأعمدة الكهربائية والتأكد من سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات ومراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .

واكد المحافظ على ضرورة مراجعة كافة وصلات كشافات الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة وذلك إستعداداً لإستقبال موسم الشتاء.

 

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