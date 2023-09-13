الكشف على 1263 مريضاً فى قافلة علاجية في قرية الزهيري بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء11و12 سبتمبر في قرية الزهيري مركز بني عبيد وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية .

حيث تم توقيع الكشف على 1263 مريضاً . وضمت 11عيادات منهم ( 2باطنة - 2أطفال - جراحة - جلدية - اسنان - تنظيم أسرة ). فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وشمل الفحص الطبى باطنة 288 أطفال182 جراحة 87 أنف وأذن 115جلدية 238 أسنان 122 نسا وتنظيم اسرة 168

كما تم إجراء عدد 179 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 68 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 209مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 17 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 134 ندوة تثقيفية ، و 110حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.