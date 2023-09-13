ماذا نعرف عن فيروس نيباه المنتشر في الهند؟

عاد فيروس نيباه إلى الظهور من جديد بالهند، وهو ما يثير المخاوف من اجتياح العالم جائحة أخرى على غرار جائحة كورونا، بعد إعلان مسؤول من المعهد الوطني لعلم الفيروسات، أن الهند سجلت حالتي وفاة بسبب فيروس نيباه في ولاية كيرالا.

ما هو فيروس نيباه؟

فيروس نيباه هو عدوى خطيرة يمكن أن تسبب تورم المخ والوفاة، ويرجع سبب تسميته بهذا الاسم إلى مكان في بورت ديكسون، بماليزيا، حيث تم تتبع تفشي المرض إلى مزرعة للخنازير.

يميل فيروس نيباه إلى البدء في التسبب في الأعراض بين أربعة أيام وأسبوعين بعد التعرض له، ولكن يمكن أن يستمر لمدة 45 يومًا.

أعراض فيروس نيباه

قد يسبب فيروس نيباه في البداية الحمى والصداع، وأحيانًا أعراض الجهاز التنفسي مثل: السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس، وقد يصاب المرضى بتورم في المخ، والذي يسمى طبيًا بالتهاب الدماغ، ويمكن أن يسبب النعاس والارتباك والتشوش الذهني، وتؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه يمكن أن يتطور بسرعة إلى غيبوبة في غضون 48 ساعة.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس نيباه يسبب ارتفاعًا نسبيًا في نسبة الوفيات من مجموع الحالات المصابة به، وهو مرض حيواني المصدر نشأ في إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادي، علمًا بأن التفشي الأخير للمرض هو الخامس له في الهند، حيث تميل العدوى إلى الحدوث عندما يصاب البشر بفيروس نيباه من حيوان، ما يجعله ينتمي إلى ما يسمى بالمرض حيواني المنشأ.

طرق انتقال فيروس نيباه

يمكن أن ينتقل فيروس نيباه بواسطة الملامسة المباشرة للحيوانات المصابة بالعدوى أو استهلاك المنتجات الغذائية الملوثة.

أو من خلال المخالطة اللصيقة لشخص مصاب بعدوى المرض.

وتفشى المرض سابقاً في نمط موسمي خلال فصلي الشتاء والربيع، وارتبط بعوامل عدة مثل موسم تكاثر الخفافيش وزيادة طرحها للفيروسات وحلول موسم حصاد الفاكهة. وتتراوح نسبة الوفيات من مجموع الحالات المصابة بالمرض بين 40 و100 في المائة.

ما هى طرق الوقاية من عدوى فيروس نيباه؟

يجب على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يتفشى فيها فيروس نيباه (NiV) فعل الأتي:

المداومة على غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

تجنب ملامسة الخفافيش أو الخنازير المريضة.

تجنب المناطق التي توجد بها مستعمرات الخفافيش.

عدم استهلاك عصارة النخيل الخام.

تجنب أكل الفاكهة التي قد تكون قد زارتها الخفافيش.