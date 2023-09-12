بعد وفاة حالتين به.. أعراض فيروس "نيباه"

سجلت دولة الهند، اليوم الثلاثاء، حالتي وفاة بفيروس نيباه بولاية كيرالا، وذلك حسبما أعلن مسؤول بالمعهد الوطني الهندي لعلوم الفيروسات، حيث أن شخصا توفي هذا الشهر، بينما توفي الآخر أغسطس الماضي.

مرض فيروس نيباه

وتشتبه السلطات الصحية في الهند، في إصابة شخصين آخرين من نفس الأسرة بالعدوى.

ويُذكر أنه تم رصد فيروس “نيباه” المميت لأول مرة في1999، ويعرف عنه بأنه يُتلف المخ، هو مرض يصيب مُربي الخنازير ومن يخالطونها بشكل مباشر، وينتقل فيروس نيباه إلى البشر من خلال الاتصال المباشر بخفافيش، أو خنازير، مصابة، أو بشر مصابين.

مرض فيروس نيباه

ويعد فيروس نيباه، مرض ناشيء حيواني المصدر، وينتشر في إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ التابعين للمنظمة، حيث ينتشر بهم على نطاق واسع خفافيش الفاكهة من فصيلة الثعالب الطائرة التي تمثل المضيف الطبيعي للفيروس.

موعد رصد فيروس نيباه لأول مرة:

وتم رصد فيروس لأول مرة أثناء اندلاع فاشية منه في ماليزيا في عام 1998، ومن ثم اندلعت جميع الفاشيات اللاحقة لها في أجزاء من آسيا (الهند وبنغلاديش وماليزيا وسنغافورة).

طرق انتقال فيروس نيباه:

ــ ينتقل المرض بواسطة الملامسة المباشرة للحيوانات المصابة بالعدوى.

ــ استهلاك المنتجات الغذائية الملوثة.

ــ المخالطة اللصيقة لشخص مصاب بعدوى المرض.

متى ينتشر فيروس نيباه:

ينتشر فيروس نيباه في فصلي الشتاء والربيع،ويرتبط بموسم تكاثر الخفافيش وزيادة طرحها للفيروسات وحلول موسم حصاد الفاكهة.

أعراض فيروس نيباه:

ــ الحمى

ــ الصداع

ــ ألم عضلي

ــ التقيؤ

ــ التهاب الحلق.