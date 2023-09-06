أعراض فيروس بيرولا وطرق الوقاية وأماكن ظهوره

تتصاعد وتيرة القلق في مختلف أنحاء العالم من متحورات كوفيد-19 الآخذة في الظهور تباعًا وآخرها "BA.2.86" والذي أطلق عليه اسم فيروس بيرولا “Pirola”.

ورغم أن ارتفاع عدد الحالات يضع قطاع الخدمات الصحية حول العالم تحت الضغط، إلا أنه لا توجد دلائل حتى الآن على أن المتغير المكتشف حديثًا والذي يختلف عن إيريس، يشكل خطرًا أكبر من غيره.

فيروس بيرولا

يعد متحور بيرولا BA.2.86 هو متغير حديث عن المتحور أوميكرون، ويحتوي التسلسل الجيني له على تغييرات تمثل أكثر من 30 اختلافًا في الأحماض الأمينية مقارنةً بـ BA.2، والتي كانت سلالة أوميكرون المهيمنة في أوائل عام 2022.

أماكن ظهور فيروس بيرولا

وظهر فيروس "بيرولا" لأول مرة الشهر الماضي بعد أن اكتشف أحد متتبعي الفيروسات عن حالات ظهرت في البداية في الدنمارك، وفي 18 أغسطس، كشفت UKHSA عن اكتشاف حالة واحدة من BA.2.86 في المملكة المتحدة.

وتم اكتشاف حالتين إضافيتين في جنوب إفريقيا في 23 أغسطس، وبحسب ما ورد تم رصد اكتشافات أخرى عبر عينات مياه الصرف الصحي في سويسرا وتايلاند.

أعراض فيروس بيرولا

- سيلان الأنف.

- العطس.

- الصداع.

- التهاب الحلق.

- الإرهاق والتعب.

- الحمى.

- السعال المستمر.

طرق الوقاية والعلاج من فيروس بيرولا

ينبغي غسل اليدين بانتظام.

تجنب الاتصال المباشر مع المصابين.

ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

تجنب المجموعات الكبيرة والتجمعات الاجتماعية غير الضرورية.