سعر السكر صباح اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية.. الطن بكام بعد الزيادة

سعر السكر.. واصلت أسعار السكرخلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية، استقرارًا، لدى تجار الجملة، ويأتي ذلك عقب حالة من الأرتفاع الذي شهدها السكر خلال تعاملات أمس بمقدار 500 جنيه الطن، كما استقر سعر الكيلو لدى المستهلكين.

وواصلت أسعار الجلوكوز الاستقرار، على مدار نحو أسبوعين متواصلين، عقب التراجع بمقدار ما بين 1500: 2500 جنيه بالطن، خلال تعاملات الخميس الماضي.

وفي هذا السياق تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكروالجلوكوز، خلال تعاملات اليوم الاربعاء في مصر والبورصة العالمية، وجاءت أسعاره في مصر على النحو الاتي:

سعر السكر اليوم الاربعاء في مصر

السكر

استقر سعر السكر الأبيض اليوم، عند 26.500 جنيه للطن، عقب الزيادة خلال تعاملات أمس.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ 22,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

وثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 22,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الأربعاء 28 جنيهًا.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انكمشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث نزل عقد أكتوبر 2023 عند 26.77 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.06 سنت، وقت كتابة الخبر.

وتراجع عقد مارس 2024 بنسبة 0.26%، ليسجل 27.00 سنت للرطل أي بمقدار هبوط 0.07 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر أكتوبر 2023، عند 745.60 دولار للطن، بمقدار تراجع 0.90 دولار، أي بنسبة 0.12%، وقت كتابة هذا الخبر.

وتراجع بشكل ملحوظ عقد تداول ديسمبر 2023، ليسجل 729.40 دولار للطن، بانخفاض قدره 1.20 دولار.