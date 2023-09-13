الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

منظمة يابانية تبدأ أنشطة الإغاثة فى المغرب عقب الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

بدأ أعضاء منظمة إغاثة يابانية غير حكومية أنشطة الإغاثة فى المغرب الذى ضربه زلزال عنيف أودى بحياة الآلاف.

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وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أن منظمة "بيس ويندس جابان" أرسلت أفرادا إلى مدينة مراكش بوسط المغرب في أعقاب الزلزال المدمر، كما قام أعضاء المنظمة أمس بتوصيل المياه والغذاء والإمدادات الأخرى بشكل رئيسى إلى المجتمعات المحلية في المناطق الجبلية المتضررة بشدة.

وتدعم منظمة "بيس ويندس جابان" غير الحكومية الأشخاص في مناطق الكوارث والصراعات داخل اليابان وخارجها.

وكانت وكالة الأنباء المغربية، قالت إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، زار أمس الثلاثاء، المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين ضحايا الزلزال الأليم، الذى خلف خسائر بشرية ومادية فى العديد من جهات المملكة، وتبرع بالدم للمصابين.

وزار الملك مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للمصابين، وكذا الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

ارتفاع عدد الضحايا إلى 2901 شخص

وقد تم استقبال حوالي 2171 مصابا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش آسفي، من بينهم 484 مصابا بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة، فيما لا يزال 248 شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية، في بيان أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا إلى 2901 شخص، تم دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.

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