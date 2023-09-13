موعد ميلاد هلال شهر ربيع الأول فلكيًا

موعد هلال ربيع الأول.. صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ الموافق 15/9/2023م (اليوم التالي للرؤية).

الهلال الجديد

وأضاف القاضي، خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إن في يوم الرؤية يوم الخميس 29 من صفر 1445هـ الموافق 14/9/2023م يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 9 دقائق في مكة المكرمة و4 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (4– 8 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 27 دقيقة).

يوم الجمعة المتمم لشهر صفر

وذكر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يوم الجمعة 15/9/2023 يكون هو المتمم لشهـر صفر 1445هـجريًا، و• وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول 1445هـ فلكياً يوم السبت 16/9/2023م، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول 1445هـ فلكياً يوم السبت 16/9/2023م.

سبب تسمية ربيع الأول

وقد اختلف العرب في تسمية ربيع الأول بهذا الاسم فقالوا إن ربيع الأول وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور، وتطلق عليه العرب ربيع الكلأ.

وكان أبو الغوث يقول "العرب تجعل السنة ستة أزمنة شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء.

وعرف العرب ثلاث مراحل من أسماء الشهور قبل أن تستقر على أسمائها التي تعرف بها حاليًا حوالي مطلع القرن الخامس الميلادي.

وقيل إن شهر ربيع الأول كان يداوي أمراضًا وعللًا في النفس لا تُداوى في غيره من شهور السنة، وذلك ببركة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاء به واتباع سنته.