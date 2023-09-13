تنسيق كلية التجارة للبنات بجامعة الأزهر 2022 كاملًا

تعتبر كليات التجارة واحدة من أهم الكليات التي تشهد اقبال كبير من الطلاب والطالبات على مستوي الجمهورية في جميع التخصصات، ولذلك تجد فروع للكلية داخل جميع فروع جامعة الأزهر الرئيسية على مستوى الجمهورية.

وترصد لكم بوابة الوفد خلال السطور التالية، تنسيق كليات التجارة للبنات بالقسمين العلمي والأدبي بجامعة الأزهر 2022، وفقًا لما أعلنته ادارة جامعة الأزهر في تنسيق العام الماضي.

تنسيق كليات التجارة بنات القسم العلمي



التجارة باللغة الإنجليزية بنات القاهرة القسم العلمي 545 درجة انتظام

التجارة باللغة الإنجليزية بنات أسيوط القسم العلمي 478 درجة انتظام

التجارة بنات أسيوط القسم العلمي 472 درجة انتظام

التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 472 درجة انتظام

التجارة بنات القاهرة القسم العلمي 400 درجة انتظام

تنسيق التجارة بنات علمي انتساب

التجارة بنات أسيوط القسم العلمي 457 درجة انتساب

التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 447 درجة انتساب

التجارة بنات القاهرة القسم العلمي 300 درجة انتساب

تنسيق المعاهد التابعة لكلية التجارة

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 482 درجة انتظام

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة أسيوط القسم العلمي 407 درجة انتظام

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بالقاهرة القسم العلمي 366 درجة انتظام

تنسيق كليات التجارة بنات القسم الأدبي 2022

التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 476 درجة انتظام

التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 465 درجة انتساب

التجارة بنات أسيوط القسم الأدبي 425 درجة انتظام

التجارة بنات أسيوط القسم الأدبي 410 درجة انتساب

التجارة بنات القاهرة القسم الأدبي 425 درجة انتظام

التجارة بنات القاهرة القسم الأدبي 400 درجة انتساب

معهد نظم المعلومات بالأزهر الأدبي

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 426 درجة انتظام

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بالقاهرة القسم الأدبي 392 درجة انتظام

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة أسيوط القسم الأدبي 349 درجة انتظام

تنسيق كلية التجارة باللغة الإنجليزية

التجارة باللغة الإنجليزية بنات أسيوط القسم الأدبي 365 درجة انتظام

التجارة باللغة الإنجليزية بنات القاهرة القسم الأدبي 355 درجة انتظام