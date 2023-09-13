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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

تنسيق كلية التجارة للبنات بجامعة الأزهر 2022 كاملًا

جامعة الازهر
جامعة الازهر

تعتبر كليات التجارة واحدة من أهم  الكليات التي تشهد اقبال كبير من الطلاب والطالبات على مستوي الجمهورية في جميع التخصصات، ولذلك تجد فروع للكلية داخل جميع فروع جامعة الأزهر الرئيسية على مستوى الجمهورية.

وترصد لكم بوابة الوفد خلال السطور التالية، تنسيق كليات التجارة للبنات بالقسمين العلمي والأدبي بجامعة الأزهر 2022، وفقًا لما أعلنته ادارة جامعة الأزهر في تنسيق العام الماضي.

 

تنسيق كليات التجارة بنات القسم العلمي


التجارة باللغة الإنجليزية بنات القاهرة القسم العلمي 545 درجة انتظام
التجارة باللغة الإنجليزية بنات أسيوط القسم العلمي 478 درجة انتظام
التجارة بنات أسيوط القسم العلمي 472 درجة انتظام
التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 472 درجة انتظام
التجارة بنات القاهرة القسم العلمي 400 درجة انتظام

تنسيق التجارة بنات علمي انتساب
التجارة بنات أسيوط القسم العلمي 457 درجة انتساب
التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 447 درجة انتساب
التجارة بنات القاهرة القسم العلمي 300 درجة انتساب

تنسيق المعاهد التابعة لكلية التجارة
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم العلمي 482 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة أسيوط القسم العلمي 407 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بالقاهرة القسم العلمي 366 درجة انتظام

تنسيق كليات التجارة بنات القسم الأدبي 2022

التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 476 درجة انتظام
التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 465 درجة انتساب
التجارة بنات أسيوط القسم الأدبي 425 درجة انتظام
التجارة بنات أسيوط القسم الأدبي 410 درجة انتساب
التجارة بنات القاهرة القسم الأدبي 425 درجة انتظام
التجارة بنات القاهرة القسم الأدبي 400 درجة انتساب

معهد نظم المعلومات بالأزهر الأدبي

معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بنات تفهنا الأشراف القسم الأدبي 426 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة بالقاهرة القسم الأدبي 392 درجة انتظام
معهد نظم المعلومات بكلية التجارة أسيوط القسم الأدبي 349 درجة انتظام

تنسيق كلية التجارة باللغة الإنجليزية
التجارة باللغة الإنجليزية بنات أسيوط القسم الأدبي 365 درجة انتظام
التجارة باللغة الإنجليزية بنات القاهرة القسم الأدبي 355 درجة انتظام

 

 

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