نصب ومخدرات واتجار بالبشر .. بلوجرز خلعوا رداء الحياء من أجل ثروة من الهواء

فضائح البلوجر .. يلهث الكثيرون من حولنا نحو أقصر الطرق المؤدية إلى جني الأموال، حتى ولو في سبيل ذلك تنازلوا عن أبرز معتقداتهم ومبادئهم أو الأخلاقيات التي طالما عاهدناها داخل مجتمعاننا، وخلال الآونة الأخيرة باتت ظاهرة التربح من خلال نشر مواد مُخلة أو غير قانونية عبر تطبيق "تيك توك" صيدًا سهلًا للإيقاع بذوي النفوس الضعيفة، الذين يتساقطون وراء شهوة جشع المادة، حتى ولو أرغمتهم الظروف على ضرب الأعراف المجتمعية، عرض الحائط.

الشهرة كادت تدق أبوابهم من خلال محتوى ساخر أو راقص، بعضه ترفيهي أو أجتماعي، وآخر لافت ومخل يتنافي مع الأخلاق ، من أجل كسب التفاعل لتحقيق أرباح مادية وزيادة الانتشار، ومن خلال التقرير التالي نعرض جرائم البلوجر المنافية للاخلاق والآداب ، وكان أخرها القبض على صاحبة قناة هنادي والمعروفة إعلاميا بأسم "شبكة دعارة الهرم"، لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

القبض على صاحبة قناة يوميات هنادي

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية من القبض على صاحبة قناة هنادي والمعروفة إعلاميا باسم شبكة دعارة الهرم لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وكشف المحامي أشرف فرحات تفاصيل القبض على هنادي حيث كان تقدم أشرف فرحات المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة هنادي والتي تمتلك عددا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.

جاء في البلاغ ؛ أن تلك القنوات وفقا لمحتواها فإنها تبث محتوى مخلا صريحا وفعلا فاضحا علنيا، وتسيء بذلك للمجتمع المصري ككل.

وتابع فرحات في بلاغه، أنه جمع عددا من مقاطع تلك القناة التي توضح طبيعة المحتوى المقدم، والذي يعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لمخالفتها الصريحة لنص المادتين 25 و26 من ذات القانون .

القبض على البلوجر المصرية شيري هانم وابنتها زمردة بسبب الفيديوهات الفاضحة

وفي وقت مسيق ، أمرت النيابة العامة في مصر، بحبس البلوجر شريفة رفعت المعروفة باسم "شيري هانم" وابنتها نورا هشام وشهرتها "زمردة"، على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية اتهامهما بـ"خدش الحياء العام".

ووجهت النيابة العامة لهما اتهامات بـ"انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض، صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام".

وأشارت النيابة المصرية في بيان لها إلى أن المتهمتين "نشرا دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها".

وأكد البيان "إنشاءهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم سالفة الذكر".

وأضاف أن المتهمتين "نشرتا مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وشتائم وعبارات تخدش الحياء"، مما تسبب في غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي.

البداية مع تلقى النيابة العامة العديد من الشكاوى بسبب فيديوهات منسبوبة لتلك السيدتين، ومن خلال المتابعة والتحريات التي أجرتها النيابة العامة، تم فحص المقاطع المصورة المذكورة لهم على تطبيق تيك توك Tik tok وتمكنت القوات من القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة بعد توجيه عدد من التهم إليهما.

ومن التهم الموجهه إليها ـ ؛ انها اعتادت الظهور في مقاطع فيديو بشكل خادش للحياء، إذ ظهرت في مقاطع فيديو وهي في حمام السباحة، وفي فيديو آخر وهي تدخن السجائر، كما أظهرت ابنتها "زمردة" بشكل غير لائق، إذ كانت تشجعها على الرقص بطريقة غير لائقة.

البلوجر أم زياد ونشر الفجور

وفي وقت أخر ؛ قد تفجرت في مصر، حالة كبيرة من الغضب بعدما ظهرت "اليوتيوبر" البلوجر أم زياد ، في فيديو مع طفلها وطفلتها مدعية أنها ضبطتهما في وضع مخل، وهو ما نتج عنه جدل كبير، وتم تقديم بلاغات ضدها تتهمها باستغلال الأطفال في تحقيق الأرباح عبر الإنترنت، مما استدعى تدخل السلطات، وأمرت النيابة بضبطها.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على "اليوتيوبر" المدوونة "ه س. إ." وشهرتها "أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية،تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها، للتحقيق معها في اتهامها باستغلال أطفالها جنسيا والاتجار بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

القبض على المتهمة جاء عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله برفقة أنجالها وتدعي قيامهم بممارسة الأفعال المنافية للآداب، وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.

بمواجهة المتهمة أقرت بارتكابها الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أن الاتهامات التي تحقق النيابة مع المتهمة فيها هي الاتجار بالبشر وتعريض حياتها أطفالها للخطر، واستغلالهم لجني الأرباح والمشاهدات والإساءة لسمعتهم بادعاء ممارستهم الجنس، فضلا انتهاك حرمتهم واستغلالهم تجاريا، بالإضافة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال التحقيقات حاولت المتهمة ؛ إنكار أن تكون قد عمدت لاستغلال أطفالها أو الاتجار بها، ولكنها اعترفت بأنها فعلت هذا الأمر لجلب المشاهدات وجني الأرباح ولكن لم تكن تعلم أنه مخالف للقانون، وهي الان محبوسة علي ذمة التحقيقات .

حيازة مخدرات تنهي مسيرة آية إيهاب

وفي واقعة أخري ، ضجة كبيرة أحدثها خبر إلقاء القبض على البلوجر الشابة آية إيهاب، المشهورة بتقديم محتوى ترفيهي على موقع "التيك توك"، حيث تداول متابعوها البالغ عددهم 190 ألف متابع، خبر إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها على خلفية تواجدها داخل شقة سكنية بأحد الأحياء الراقية بالقاهرة، رفقة شاب، وبحوزتهما 860 طربة حشيش ومبالغ مالية كبيرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بتهمة الاتجار.

هدير عاطف وطليقها وشقيقته والاحتيال

ومن الإتجار في البشر ـ إلي النصب والأحتيال بأسم البلوجر ، أمرت جهات التحقيق بحبس البلوجر هدير عاطف وطليقها وشقيقته بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من 16 مواطنًا باتهام هدير عاطف «بلوجر أزياء» وزوجها له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات «السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية»، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام «البلوجر» المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

مودة الأدهم

وقد أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمة مودة الأدهم لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

حنين حسام

وعلي جانب اخر ، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة باقي المتهمين حضوريا بالسجن 6 سنوات وتغريم كلا منهم 200 ألف جنيه .

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار في البشر.

أحمد حسن وزينب

و تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر اليوتيوب، وحرر محضر بالواقعة.

فتاة الهوهوز"ياسمين "

بعد اتهامها بنشر الفجور والفسق في المجتمع والتحريض على الأفعال غير الأخلاقية، قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، بحبس الفتاة «ياسمين» الشهيرة بـ«كائن الهوهوز» وصديقها، لمدة 3 سنوات مع النفاذ، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد توجيه عدة اتهامات لهما، منها نشر الفسق والفجور، خاصةً بعد فحص كافة الفيديوهات المنشورة على موقع «تيك توك»، أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثبتت أن الفتاة كانت تحاول نشر الفسق والفجور من خلال علاقتها بصديقها.

البلوجر منة عبد العزيز وصديقها

ألقت مباحث الجيزة، القبض على منة عبد العزيز، فتاة "التيك توك"؛ بعد ساعات من القبض على صديقها مازن إبراهيم، وذلك بعدما ادعت في مقطع فيديو، أن الأخير قام باغتصابها والتعدي عليها بالضرب.

وألقت قوة من قسم العمرانية بالتنسيق مع مباحث الآداب، القبض على المتهمة التي تم ترحيلها إلى قسم شرطة الطالبية؛ تمهيدا لعرضها على النيابة العامة.